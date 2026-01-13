GENERANDO AUDIO...

En su colaboración en Unotv.com Martha Anaya plantea el dilema sobre qué postura debe asumir México frente a Cuba: continuar enviando petróleo por razones humanitarias o ceder a la presión de Estados Unidos y de Donald Trump para “estrangular al país“.

La experta advierte que suspender el suministro podría provocar que la población cubana enfrente una crisis extrema, incluso de hambre.

La analista recuerda el “período especial” en Cuba en los años noventa, marcado por escasez y sufrimiento. Considera que algo igual o peor podría repetirse y sostiene que debe priorizarse a la gente.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.