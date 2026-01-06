GENERANDO AUDIO...

En su colaboración para Unotv.com Martha Anaya aborda lo ocurrido en Venezuela y la demostración de poder de Estados Unidos. Para la experta, el mensaje para América Latina es claro: el gobierno de Donald Trump no permitirá que la región continúe acercándose a China, Rusia o Irán, y buscará alinear los intereses políticos y económicos del continente en una sola dirección.

La analista advierte que México quedó bajo advertencia, luego de años de mayor acercamiento con actores chinos y rusos, en un contexto marcado además por señalamientos de narcoterrorismo. Ante este escenario, Martha Anaya señala que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentará la presión de desligar la política del crimen organizado.

