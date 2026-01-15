Plurinominales: una figura clave para la democracia que hoy está en riesgo

GENERANDO AUDIO...

Los diputados y senadores que llegan al Congreso por la vía plurinominal han sido objeto de críticas constantes, al grado de que algunos sectores proponen su eliminación o reducción, expresa Martha Anaya. Sin embargo, esta figura ha sido fundamental para la pluralidad política en México.

Durante los años 80, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaba de forma absoluta el Congreso, los plurinominales permitieron el ingreso de las primeras voces opositoras, entre ellas figuras como Valentín Campa, Heberto Castillo, Otón Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo.

