Brugada quiere menos nota roja para “bajar” inseguridad

En esta ocasión, Pamela Cerdeira habla sobre lo dicho por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, que además de pedir a los medios que le “bajen” a la nota roja, presentó una propuesta relacionada con seguridad que generó críticas por su enfoque en la percepción de inseguridad más que en las causas de la violencia.

Sí, presentó una encuesta donde se detectó que la mayoría de las personas se enteran de la inseguridad, primero por “los medios de comunicación, viendo noticieros” y después “platicando con familiares”. A partir de ese hallazgo, la idea propuesta por la jefa de Gobierno capitalina, es que los medios “no le den tanto espacio a la nota roja”.

Cerdeira cuestiona esta lógica y recuerda que la nota roja es “fuente importantísima de información” para quienes siguen temas delicados, como los feminicidios.

