¿Cambiar nombres es justicia social? El caso del Paso de Cortés

GENERANDO AUDIO...

Pamela Cerdeira compara la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cambiarle el nombre al Lago Ontario, con la medida tomada recientemente en México por la presidenta Claudia Sheinbaum de modificar el nombre del Paso de Cortés.

En su colaboración para UnoTV, la analista considera que el argumento de la justicia social puede ser válido e importante. Sin embargo, cuestiona que modificar nombres sea suficiente para alcanzar ese objetivo. “La justicia social no viene de cambios de nombres ni de palabras, sino que viene del presupuesto”, afirma Cerdeira.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.