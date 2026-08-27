La crisis del agua convierte a las cisternas en un nuevo artículo de lujo

GENERANDO AUDIO...

La crisis hídrica podría convertir a las cisternas en un nuevo artículo de lujo ante los problemas de acceso y abasto de agua. Pamela Cerdeira recuerda que durante la crisis de agua registrada en Nuevo León en 2022, algunas viviendas anunciadas en plataformas como Airbnb destacaban entre sus características contar con cisterna, lo que les permitía garantizar el suministro y, en algunos casos, elevar su precio de renta.

Ante el panorama mundial, se plantea la necesidad de destinar mayores recursos y alcanzar acuerdos entre los países para establecer una agenda global del agua que permita evitar que la situación continúe empeorando.

En México, el reto también involucra a los tomadores de decisiones y la asignación de presupuesto para atender un recurso indispensable para la población.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.