¿Qué puede aprender México de Suecia?

GENERANDO AUDIO...

Pamela Cerdeira, comparte desde Suecia una reflexión sobre algunas diferencias entre ese país y México, particularmente en materia de participación electoral, corrupción, periodismo y debate político.

Durante su visita al parlamento sueco, Cerdeira conoció algunos datos que la llevaron a preguntarse qué podría aprender México de este modelo. Entre ellos destaca que 85% de la población participa en las elecciones y que la mitad de los estudiantes ha visitado alguna vez el parlamento para conocer cómo trabajan quienes los representan.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.