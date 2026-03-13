Caso en Sinaloa abre debate sobre violencia política de género

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La violencia política de género se creó para proteger a las mujeres de agresiones y obstáculos que históricamente han limitado su participación en la política. Sin embargo, un caso reciente en Sinaloa ha desatado una fuerte discusión sobre si esta figura legal está siendo utilizada de manera excesiva o fuera de contexto.

Pamela Cerdeira analiza el caso de una diputada local de Morena que denunció por violencia política de género a partir de comentarios hechos sobre ella en una conversación privada de WhatsApp, la cual fue filtrada y posteriormente presentada ante autoridades electorales.

¿Se trata de una protección legítima o de un uso indebido de la ley?

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