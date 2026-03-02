Reforma electoral abre debate sobre prioridades del Gobierno

GENERANDO AUDIO...

La analista Pamela Cerdeira puso en duda la viabilidad política de la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que desde su origen parece no contar con los votos necesarios para ser aprobada.

En su colaboración, planteó una interrogante central: ¿Por qué impulsar una reforma que se sabe no prosperará?

Cerdeira recordó que la reforma electoral es menos compleja que la reforma al Poder Judicial, pero no se ha observado el mismo nivel de presión política para asegurar su aprobación. Incluso mencionó antecedentes en los que se consiguieron votos de legisladores de otros partidos para alcanzar mayorías calificadas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad de la autora y no representan la línea editorial de UNOTV.