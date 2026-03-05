Pensamiento binario: el riesgo de ver la política en blanco y negro

GENERANDO AUDIO...

En medio de conflictos internacionales como el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, surge una reflexión sobre cómo interpretamos la política global. Este video analiza la tentación del pensamiento binario, es decir, la idea de dividir el mundo entre buenos y malos. A partir de ejemplos como la situación de las mujeres y la oposición en Irán, las acciones de Estados Unidos en otros países y el caso de Venezuela, se plantea que la realidad política es mucho más compleja.

También se aterriza la discusión al caso de México, donde la democracia puede depender de partidos con trayectorias cuestionadas. El mensaje central es claro: la historia no se mueve solo por héroes o villanos, sino por ciudadanos que resisten y participan en la política.

