Experimento revela que lectores prefieren textos de IA

¿Podrías distinguir entre un texto escrito por una persona y uno generado por inteligencia artificial? Pamela Cerdeira analiza un experimento realizado por el New York Times, donde participantes debían elegir entre distintos textos sin saber cuál había sido escrito por humanos y cuál por IA.

El resultado fue sorprendente: la mayoría de las personas terminó prefiriendo los textos generados por inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para el futuro de la escritura, el periodismo y la creatividad humana?

