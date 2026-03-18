IA para adultos desata debate ético global

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De acuerdo con la opinión de la periodista Pamela Cerdeira, el avance de la inteligencia artificial ha encontrado un nuevo terreno de desarrollo en la industria del contenido para adultos; sin embargo, lejos de consolidarse como un negocio exitoso, enfrenta obstáculos financieros y cuestionamientos éticos que generan preocupación.

De acuerdo con el análisis de Cerdeira, presentado en el video, esta industria se promovió como una de las principales impulsoras de la IA, con inversiones millonarias y una apuesta clara: el contenido basado en el deseo humano. No obstante, el modelo aún “está batallando por hacer de esto un modelo de negocio exitoso”.

Riesgos para usuarios y reputación

Pamela Cerdeira explica que uno de los puntos clave gira en torno a la empresa OpenAI, que ya cuenta con una versión de inteligencia artificial orientada al contenido para adultos, aunque su lanzamiento ha sido retrasado.

Las razones, según se menciona, incluyen preocupaciones sobre el impacto en la reputación de la compañía, así como riesgos asociados al uso de estas tecnologías. Entre ellos destacan posibles afectaciones a la salud mental de los usuarios y la posibilidad de generar dependencia o incluso control por parte de los sistemas.

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