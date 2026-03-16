Polémica por carta para pedir dinero para Cuba

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Un grupo de artistas, intelectuales y colaboradores del diario La Jornada firmó una carta en la que solicitan donaciones para apoyar a Cuba, una iniciativa que ha generado debate sobre el destino de los recursos y el verdadero objetivo del llamado. La periodista Pamela Cerdeira cuestionó que quienes simpatizan con el régimen cubano parezcan más preocupados por sostener al gobierno de la isla que por atender directamente a la población que vive la crisis.

En su colaboración para UnoTV, Cerdeira también llamó la atención sobre la participación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría respaldado la petición de recursos pese a haberse retirado de la vida pública. La analista señaló que el llamado a donar dinero puede generar dudas debido a la rapidez con la que se organizó la iniciativa y las interrogantes sobre el manejo de los fondos, además de que el tema podría tener repercusiones en la relación con Estados Unidos.

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