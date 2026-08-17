Acusan extorsión en verificentros del Edomex

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La detención de un sujeto presuntamente ligado al “Niño Verde”, realizada la semana pasada en el Estado de México (Edomex) como parte de una operación contra la extorsión, puso bajo la lupa los cobros que habrían realizado a propietarios de verificentros.

De acuerdo con Pamela Cerdeira, el detenido y otros funcionarios del Estado de México habrían exigido fuertes cantidades de dinero a los dueños de estos establecimientos, antes de que en 2027 tengan que renovarse sus concesiones.

Extorsión a verificentros en el Estado de México

Según lo expuesto por la periodista, los involucrados presuntamente cobraban a los propietarios simplemente para que pudieran continuar operando.

Además, Cerdeira señala que uno de los sujetos habría asegurado que las instrucciones provenían directamente del “Niño Verde”, como parte de una cuota para trabajar en el Estado de México después del proceso electoral.

“Y en teoría uno de estos sujetos decía que las instrucciones venían directamente del Niño Verde”, señala.

La conductora también recuerda que Morena y el Partido Verde participaron en alianza durante el proceso electoral y menciona que, detrás del caso, existiría un conflicto entre personas vinculadas con ambos partidos.

Sin embargo, considera que el problema de fondo va más allá de las acusaciones entre grupos políticos.

La extorsión como práctica política

Pamela Cerdeira cuestiona que, mientras la lucha contra la extorsión se presenta como una de las principales banderas del gobierno, este delito también haya sido señalado dentro de estructuras vinculadas con gobiernos.

“¿Cuánto tiempo llevan figuras ligadas a diversos gobiernos municipales, estatales y federales haciendo de la extorsión su forma de operar?”, cuestiona la periodista.

También menciona presuntas cuotas dirigidas contra servidores públicos, quienes tendrían que entregar dinero para mantener sus puestos o formar parte de campañas electorales de funcionarios posteriores.

La situación, agrega, también alcanzaría a comerciantes, quienes enfrentarían cobros para poder operar, conseguir permisos o evitar inspecciones de autoridades.

Finalmente, Cerdeira sostiene que la extorsión no debe entenderse únicamente como una práctica del crimen organizado.

“La extorsión ha sido parte de la actuación de la política históricamente. Ojalá empiecen por terminar con esa”, afirma,expresando su deseo de que se comience por terminar con esas prácticas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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