¿Y la estrategia? Michoacán enfrenta otra crisis de seguridad

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Michoacán vuelve a estar en el centro de la discusión sobre seguridad y estrategia contra el crimen organizado.

Tras una detención de alto nivel, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos, mientras las autoridades desplegaron operativos para liberar las vías.

El episodio recuerda una dinámica que, de acuerdo con el análisis de Pamela Cerdeira, se ha repetido durante los últimos 20 años: una detención, reacción criminal, bloqueos y posteriormente el anuncio del desbloqueo de las carreteras.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué garantiza que estas acciones produzcan seguridad a largo plazo?

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