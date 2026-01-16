¿María Corina se equivocó al entregar el Nobel a Trump?

GENERANDO AUDIO...

Pamela Cerdeira opina sobre la decisión de María Corina Machado de entregar su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, acción que ha generado cuestionamientos sobre su impacto político y simbólico, particularmente para Venezuela y su lucha por una transición democrática.

El expresidente estadounidense mantiene una fijación con este reconocimiento internacional. “Donald Trump es como un niño emberrinchado porque a Obama le dieron el premio y no se lo dieron a él”, consideró Cerdeira, sugiriendo que el galardón tiene para el republicano un valor más personal que simbólico.

Según el análisis, María Corina habría entregado el Nobel como un gesto político, “como quien trata de hacerle un reconocimiento y una atención a su captor para que no sea tan cruel”, no hacia ella, sino hacia el pueblo venezolano. El objetivo sería lograr que Trump “ayude a que Venezuela pueda lograr una verdadera transición democrática”.

No obstante, esta estrategia es un error de cálculo. Se cuestiona si la democracia es realmente un interés para Trump, tomando en cuenta que “lo que está haciendo en su país es justamente destruir la democracia”, además de no respetar el Estado de derecho y violar leyes comerciales y de derechos humanos.

