UNAM desarrolla prueba casera para detectar el VPH

Investigadores de la UNAM desarrollaron una prueba PCR para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa del cáncer cervicouterino.

La prueba puede aplicarse sin médico ni laboratorio y ofrece resultados en sólo 30 minutos, lo que podría marcar la diferencia en la detección oportuna y el tratamiento temprano.

En un país donde el cáncer cervicouterino cobra miles de vidas cada año, este avance científico representa esperanza y demuestra por qué invertir en ciencia salva vidas.

