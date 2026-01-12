GENERANDO AUDIO...

En un entorno donde redes sociales, medios y algoritmos compiten constantemente por tu atención, ¿cómo evitar perder horas sin darte cuenta?

Pamela Cerdeira reflexiona sobre el impacto de los algoritmos, el consumo consciente de contenido y el peligro creciente de la desinformación creada con inteligencia artificial. En este video explica por qué no se trata de abandonar las redes, sino de aprender a elegir qué ver y a quién seguir.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.