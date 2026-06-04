Pensiones doradas: la reforma que deja sin defensa a afectados

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La analista Pamela Cerdeira sostuvo que diversas reformas constitucionales aprobadas en los últimos años han construido un escenario que deja sin alternativas jurídicas a ciertos sectores de la población, poniendo como ejemplo la llamada reforma de las pensiones doradas, la cual, afirmó, permite reducir hasta 60% de algunas pensiones y dificulta la defensa legal de los afectados debido a cambios constitucionales que limitan los amparos contra la propia Carta Magna.

Asimismo, señaló que los recursos presentados por algunos afectados enfrentan obstáculos en tribunales y consideró probable que la Suprema Corte de Justicia termine respaldando la posición del gobierno cuando estos casos lleguen a su revisión.

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