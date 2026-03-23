Revocación de mandato: democracia o simulación

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En esta ocasión, Pamela Cerdeira nos habla de la figura de la revocación de mandato en México, pues otra vez ha vuelto al centro del debate público tras propuestas para empatarla con procesos electorales.

Al respecto, señala que lo que originalmente fue concebido como un mecanismo de participación ciudadana para remover a gobernantes ineficientes, hoy es cuestionado por su uso y finalidad.

En este análisis, señala que “No hay nada más loco en México que el uso que se le da a la revocación de mandato”, evidenciando la percepción de que esta herramienta ha perdido su sentido original.

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