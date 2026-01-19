Trump, Groenlandia y la falta de estrategia global

GENERANDO AUDIO...

La reciente amenaza de Donald Trump de comprar Groenlandia o incluso apropiarse del territorio “a la mala” vuelve a exhibir una constante en la política internacional: el mundo reacciona, pero no crea. Así lo plantea Pamela Cerdeira, quien advierte que “seguimos reaccionando, pero no creando”.

Desde los primeros segundos del video, la analista señala que este episodio es “el ejemplo perfecto” de cómo la comunidad internacional responde únicamente con gestos defensivos. Frente a las declaraciones de Trump, los países aliados de Dinamarca, miembros de la OTAN, optaron por enviar fuerzas armadas para decir: “aquí estamos, Groenlandia y Dinamarca no están solos”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.