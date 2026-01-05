GENERANDO AUDIO...

La analista Pamela Cerdeira cuestiona algunos de los principales errores en la lectura internacional sobre la situación en Venezuela, particularmente la idea de que la actuación de Donald Trump representa un “terrible precedente”.

“Donald Trump no necesitó un precedente para ir y hacer lo que hizo en Venezuela”, afirma Cerdeira, al señalar que el argumento del precedente parte más del miedo que de un análisis realista de la política exterior estadounidense.

