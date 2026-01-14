Fovissste e Infonavit se unen: así podrás juntar créditos para comprar casa
Comprar una vivienda podría resultar en una tarea más sencilla para los derechohabientes de Fovissste e Infonavit, pues ahora se podrán juntar los créditos de ambas instituciones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
¿Cómo juntar el crédito del Fovissste e Infonavit?
Se trata del esquema FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos, que permitirá mancomunar créditos hipotecarios entre derechohabientes de ambos institutos para comprar vivienda nueva o usada. La medida ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Para poder juntar los créditos de Fovissste e Infonavit será necesario que se cumpla, primero, con una relación familiar en los siguientes grados:
- Concubinato
- Padres o madres
- Hijos
- Hermanos
El objetivo es aumentar la capacidad de compra y facilitar el acceso a una vivienda, ya sea nueva o usada.
¿Qué reglas aplican para el crédito mancomunado?
El acuerdo establece que el proceso se regirá por las Reglas para el Otorgamiento, Formalización y Recuperación de Crédito del Fovissste, así como por la normativa vigente de ambos institutos.
Tanto el Infonavit como el Fovissste podrán usar:
- El saldo de la Subcuenta de Vivienda
- Aportaciones futuras
- Descuentos vía nómina
- Pagos directos de los acreditados
Todo esto se destinará a amortizar el crédito, conforme a las reglas de cada organismo.
El documento publicado en el DOF señala que la garantía hipotecaria será compartida por ambas instituciones, en primer grado de prelación, de acuerdo con el porcentaje financiado por cada una.
Al tratarse de un crédito mancomunado, ambos institutos tendrán derecho a realizar cobranza en caso de incumplimiento de pago.
Las personas interesadas pueden consultar la página del Fovissste o comunicarse al Centro de Contacto FOVISSSTE: 800 368 4783, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas; fines de semana y días festivos desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.