Trágicos accidentes de pipas en los últimos años: ¿qué ha cambiado con nueva normativa?

GENERANDO AUDIO...

Explosiones de pipas siguen ocurriendo pese a normativa. Foto: Cuartoscuro

El incendio y explosión de una pipa presuntamente cargada con gas LP en la autopista México-Querétaro, registrado entre el 13 y 14 de enero de 2026, volvió a encender las alertas sobre la seguridad en el transporte de combustibles en México.

Este hecho se suma a una serie de explosiones y accidentes con pipas de gas y combustible ocurridos en los últimos años, incluso después del anuncio de una nueva normativa federal tras la tragedia del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Explosión en la autopista México-Querétaro (enero de 2026)

Entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14, una pipa explotó mientras era remolcada en la autopista México-Querétaro. El estruendo y el resplandor fueron captados por automovilistas y difundidos en redes sociales.

El incendio alcanzó pastizales aledaños y provocó el cierre de la vialidad en ambos sentidos. No se reportaron víctimas mortales, pero la circulación fue restablecida hasta la mañana siguiente, tras labores de enfriamiento y limpieza.

Explosión de pipa en la autopista México-Puebla (noviembre de 2025)

En noviembre de 2025, una pipa cargada con combustible volcó y estalló en el kilómetro 48 de la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca.

El siniestro ocasionó el cierre total de la vía y una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Las autoridades no reportaron víctimas mortales, pero sí daños materiales significativos.

Explosión en el Puente de la Concordia, Iztapalapa (septiembre de 2025)

El 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, uno de los distribuidores viales más transitados del oriente de la Ciudad de México.

La onda expansiva alcanzó vehículos y viviendas cercanas, provocó incendios múltiples y dejó un saldo de decenas de personas muertas y heridas, de acuerdo con reportes oficiales y actualizaciones posteriores.

Este accidente se convirtió en uno de los más graves registrados en una zona urbana y marcó un punto de quiebre en la discusión pública sobre la seguridad de las pipas de gas.

Explosión de pipa en Acapulco (agosto de 2022)

En la Autopista Escénica de Acapulco, una pipa de combustible explotó a la altura del fraccionamiento Pichilingue, cerca de un tanque de agua de la Conagua.

El saldo fue de una persona muerta y cinco lesionadas. De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, la unidad se habría quedado sin frenos, chocó contra un taxi colectivo y posteriormente se incendió.

Jala-Compostela, Nayarit (noviembre de 2020)

El 16 de noviembre de 2020, una pipa de gas LP explotó tras un choque múltiple en una autopista de Nayarit.

La onda expansiva alcanzó a varios vehículos particulares. El saldo oficial fue de 14 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los accidentes carreteros más letales de ese año.

Villahermosa, Tabasco (marzo de 2015)

El 26 de marzo de 2015, una pipa con 60 mil litros de combustible se accidentó en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Tras el derrame, pobladores se acercaron para recolectar gasolina, cuando ocurrió una explosión súbita. El saldo fue de alrededor de 22 personas muertas y 16 lesionadas.

Xalostoc, Estado de México (mayo de 2013)

Uno de los accidentes más mortíferos ocurrió el 7 de mayo de 2013, en San Pedro Xalostoc, sobre la autopista México-Pachuca.

Una pipa de gas LP de la empresa Termogas se desprendió del segundo remolque e impactó viviendas y vehículos. El siniestro dejó 27 personas muertas y decenas de heridos, con casas completamente destruidas. Informes oficiales señalaron exceso de velocidad como causa principal.

La nueva normativa tras la explosión de Iztapalapa

Tras la tragedia del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el Gobierno de México anunció dos normas emergentes para reforzar la regulación del transporte y distribución de gas LP publicadas el 4 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las disposiciones incluyen:

Dictamen obligatorio ante la ASEA sobre mantenimiento de las unidades

sobre mantenimiento de las unidades Inspecciones internas y pruebas hidrostáticas periódicas , más allá de revisiones visuales

, más allá de revisiones visuales Capacitación teórico-práctica certificada para operadores, avalada por CONOCER

para operadores, avalada por Limitadores de velocidad y sistemas GPS, bajo lineamientos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)

De acuerdo con la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, en la elaboración de estas normas participaron la SICT, la CNE y la ASEA.

Accidentes que persisten pese a la regulación

Aunque la nueva normativa busca reducir riesgos y prevenir tragedias, los accidentes registrados en 2025 y 2026 muestran que los incidentes con pipas de gas y combustible continúan, lo que plantea dudas sobre la supervisión, el cumplimiento efectivo y la capacidad de sanción de las autoridades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.