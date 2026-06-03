Activistas en contra de las corridas de toros intentan llegar al Papa León XIV
Durante el recorrido que hiciera el Papa León XIV esta mañana de miércoles, un grupo de activistas en contra de las corridas de toros intentó entrar a la zona por donde circula el Papamóvil para llamar su atención y mostrarle unas pancartas en busca de una reacción que favoreciera su movimiento.
Sin embargo, guardias de seguridad se encargaron de que no pasara a mayores y los manifestantes no lograron su cometido.
Seguridad del Papa responde ante nuevos intentos de acercamiento
La seguridad del Papa en torno a los recorridos entre la gente, si bien no ha sido reforzada, sí ha presentado efectividad en cuanto a reacciones, como la que ocurrió el pasado 29 de marzo, cuando otro grupo de manifestantes se acercó peligrosamente a la humanidad del pontífice mientras recorría las calles de Mónaco durante una visita pastoral.
En ninguno de los casos los manifestantes han quedado detenidos o resguardados; sin embargo, la Guardia Suiza mantiene sus datos e identidades bajo observación para evitar cualquier nuevo intento de acercamiento al pontífice durante futuras actividades públicas.
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