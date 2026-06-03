Activistas en contra de las corridas de toros intentan llegar al Papa León XIV

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Papa León XIV. Foto: Reuters

Durante el recorrido que hiciera el Papa León XIV esta mañana de miércoles, un grupo de activistas en contra de las corridas de toros intentó entrar a la zona por donde circula el Papamóvil para llamar su atención y mostrarle unas pancartas en busca de una reacción que favoreciera su movimiento.

Sin embargo, guardias de seguridad se encargaron de que no pasara a mayores y los manifestantes no lograron su cometido.

Seguridad del Papa responde ante nuevos intentos de acercamiento

La seguridad del Papa en torno a los recorridos entre la gente, si bien no ha sido reforzada, sí ha presentado efectividad en cuanto a reacciones, como la que ocurrió el pasado 29 de marzo, cuando otro grupo de manifestantes se acercó peligrosamente a la humanidad del pontífice mientras recorría las calles de Mónaco durante una visita pastoral.

En ninguno de los casos los manifestantes han quedado detenidos o resguardados; sin embargo, la Guardia Suiza mantiene sus datos e identidades bajo observación para evitar cualquier nuevo intento de acercamiento al pontífice durante futuras actividades públicas.

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