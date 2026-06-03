Colegio de San Ildefonso cierra sus puertas hasta nuevo aviso

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Colegio de San Ildefonso. FOTO: Getty

El Colegio de San Ildefonso informó que mantendrá sus puertas cerradas al público hasta nuevo aviso, de acuerdo con un comunicado dirigido a visitantes y a su comunidad. La institución señaló que la medida responde a causas ajenas al recinto.

A través de un aviso oficial difundido en sus canales de comunicación, el recinto agradeció la comprensión de las personas afectadas por esta situación y ofreció una disculpa por los inconvenientes que el cierre temporal pudiera ocasionar.

El mensaje difundido por el Colegio de San Ildefonso indica que el acceso permanecerá restringido mientras se resuelve la situación que originó la suspensión de actividades presenciales.

“Por causas ajenas a este recinto, el Colegio de San Ildefonso mantendrá sus puertas cerradas al público hasta nuevo aviso”, señala el comunicado.

🚨Aviso importante a toda nuestra comunidad🚨



Nuestras puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. pic.twitter.com/DvQym8mIPZ — Colegio de San Ildefonso (@SanIldefonsoMx) June 3, 2026

La institución también informó que dará a conocer oportunamente cualquier actualización relacionada con la reanudación de sus actividades.

Autoridades del recinto agradecen la comprensión

En el aviso oficial, el recinto cultural reiteró su agradecimiento a visitantes y miembros de la comunidad por su comprensión ante la medida implementada.

Además, señaló que informará oportunamente sobre la fecha en que podrán retomarse las actividades y la atención al público.

Por el momento, el Colegio de San Ildefonso no detalló las causas específicas que motivaron el cierre temporal, únicamente indicó que se trata de circunstancias ajenas a la institución.

Las personas interesadas en visitar el recinto deberán mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre la reapertura.

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