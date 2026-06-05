Papa León XIV visitará España en una gira marcada por la fe, la historia y el bien común

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De acuerdo con el análisis de Ramiro Escoto, el Papa León XIV realizará una visita apostólica a España del 6 al 12 de junio, considerada la cuarta de su pontificado y una de las más extensas hasta ahora. Durante siete días recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde ofrecerá 12 discursos, cinco saludos y cinco homilías ante miles de fieles.

Uno de los momentos más emotivos del viaje será el encuentro con Elmer León, un ciudadano peruano hospedado en un centro de Cáritas en Madrid. El hombre expresó su emoción por la visita del pontífice.