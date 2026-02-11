¿Confusión criminal o cobro de piso? El trasfondo del asesinato de mineros en Sinaloa

| 12:53 | Redacción | UnoTv

En enero pasado, 10 ingenieros de una mina canadiense en Concordia, Sinaloa, fueron secuestrados y días después hallados sin vida. Según autoridades federales, un grupo criminal habría confundido a estos trabajadores con miembros de otra organización delictiva.

Sergio Sarmiento señaló que la empresa ya enfrentaba presiones de un grupo criminal por cobro de piso y que no habría alcanzado un acuerdo. Más allá de si fue una confusión o una represalia, advirtió que el caso envía una mala señal para la economía y la inversión en México.

