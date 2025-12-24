Pensión ISSSTE 2026: ¿quiénes podrán jubilarse antes?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A partir de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzará la aplicación de decretos gubernamentales que permitirán jubilarse a una edad más temprana, para quienes cotizan bajo el régimen Décimo Transitorio de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

ISSSTE: cómo queda la edad de jubilación en el Décimo Transitorio

De acuerdo con el decreto, la edad de jubilación para las mujeres se mantiene en 56 años, la misma que aplica durante 2025, con el requisito de contar con al menos 28 años de cotización al Instituto. En el caso de los hombres, la edad mínima se ajusta de 59 a 58 años, mientras que el requisito de cotización se mantiene en 30 años.

Qué es el Décimo Transitorio

Este régimen se rige por un esquema de pensiones de cuentas individuales y contempla distintas modalidades para el retiro de los trabajadores. Bajo el Décimo Transitorio, los afiliados pueden pensionarse a través de las modalidades de jubilación, edad y tiempo de servicio.

Quiénes podrán jubilarse con menor edad

El decreto precisa que únicamente las personas que pertenezcan a la modalidad de pensión por jubilación dentro del Décimo Transitorio podrán acceder a la reducción de la edad de jubilación. Para obtener este beneficio, el ISSSTE toma en cuenta dos factores principales:

Edad del trabajador

Años cotizados al Instituto

