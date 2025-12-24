Pemex nombra a nuevo jefe de Exploración y Producción, según Reuters

GENERANDO AUDIO...

Pemex. Foto: Reuters

Petróleos Mexicanos (Pemex) designó a Octavio Barrera como nuevo titular del área de Exploración y Producción (PEP), con efectos a partir de este miércoles, de acuerdo con un oficio interno firmado por el director general, Víctor Rodríguez, y revisado por Reuters.

El nombramiento se da tras la salida de Ángel Cid, quien dejó el cargo apenas unos meses después de haber regresado a la dirección de PEP. Cid ya había encabezado esa área durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el documento interno fechado el martes, Octavio Barrera ocupará el puesto como “suplente por ausencia”, aunque contará con todas las atribuciones y funciones establecidas en los estatutos de Pemex.

Barrera es ingeniero en electrónica y fue nombrado en mayo pasado como subdirector de Diseño, Ingeniería y Ejecución de Proyectos en PEP, en el marco de una reestructuración interna de la petrolera estatal.

Reuters ya había anticipado la semana pasada tanto la salida de Cid como el posible relevo por Barrera, en medio de los esfuerzos de Pemex por detener el declive en la producción de hidrocarburos.

El cambio en la dirección de Exploración y Producción ocurre en un contexto clave para la empresa, que busca incrementar la producción de crudo y gas, actualmente ubicada en 1.6 millones de barriles diarios, con el objetivo nacional de alcanzar 1.8 millones de barriles por día.

Además, Pemex enfrenta una elevada deuda financiera, que al cierre de septiembre superaba los 100 mil millones de dólares, pese a las inyecciones de capital del Gobierno federal y los beneficios fiscales otorgados en los últimos años. Funcionarios han señalado que la deuda podría cerrar el año en torno a los 85 mil millones de dólares.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido comentarios oficiales sobre el nombramiento, de acuerdo con Reuters.