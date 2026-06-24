Libro de Ken Salazar reaviva controversia sobre AMLO y el “Mayo” Zambada

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Un próximo libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha generado una nueva polémica en torno a la relación bilateral y al papel del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras la captura de Ismael el “Mayo” Zambada.

De acuerdo con Sergio Sarmiento, la publicación sostiene que un empresario comentó a Ken Salazar que López Obrador se encontraba preocupado por las posibles declaraciones que el “Mayo” Zambada pudiera realizar ante las autoridades estadounidenses después de su captura.

La afirmación ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político mexicano debido a las implicaciones que podría tener en el debate sobre la relación entre el Gobierno mexicano y el combate al narcotráfico.

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