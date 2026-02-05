Aprende a calcular el pago que darías en la Modalidad 40 del IMSS

GENERANDO AUDIO...

La Modalidad 40 del IMSS permite a personas sin empleo seguir cotizando semanas para su pensión en 2026. Este esquema, llamado también Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, ayuda a mejorar el monto del retiro y la densidad de cotización, siempre que se cumplan requisitos específicos. El costo no es fijo: depende del Salario Base de Cotización (SBC) que elija el trabajador.

Para entrar a la Modalidad 40 IMSS se debe no tener relación laboral vigente, contar con al menos 52 semanas cotizadas y no haber pasado más de cinco años desde la última aportación obligatoria. El pago se hace cubriendo de forma voluntaria las cuotas correspondientes al seguro de retiro.

Modalidad 40 IMSS: de qué depende el costo en 2026

El monto a pagar en la Modalidad 40 se calcula con base en el Salario Base de Cotización que seleccione la persona. Este salario puede ser igual o mayor al último registrado, con un límite máximo.

Para 2026, el tope es de 25 veces la UMA mensual, equivalente a 87,982.5 pesos, aproximadamente. Entre mayor sea el SBC elegido, mayor será la cuota mensual a cubrir, pero también puede aumentar la pensión futura.

El esquema mantiene solo el seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Modalidad 40 IMSS y pensión por régimen

El impacto de la Modalidad 40 cambia según el régimen:

Ley 73 : la pensión se calcula con el promedio salarial de las últimas 250 semanas

: la pensión se calcula con el promedio salarial de las últimas Requiere mínimo 500 semanas cotizadas

cotizadas Permite elevar el monto final de pensión

En el Régimen de Cuentas Individuales:

La pensión depende del ahorro acumulado en la Afore

En 2026 se exigen 875 semanas cotizadas

cotizadas El requisito sube 25 semanas por año hasta llegar a mil en 2031

Cómo ayuda la Modalidad 40 a tu retiro

El IMSS señala que este esquema mejora la densidad de cotización, que mide qué tanto tiempo cotizaste respecto a tu vida laboral. Una densidad cercana al 100% facilita cumplir requisitos y lograr mejor pensión.

El trámite se realiza en el portal oficial de servicios digitales del instituto. La autoridad recomienda hacerlo sin intermediarios y no compartir datos personales.

