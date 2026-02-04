Así calcula el IMSS la pensión de viudez y el porcentaje que te toca en 2026

GENERANDO AUDIO...

La pensión de viudez del IMSS en 2026 se otorga a la esposa, esposo o concubina(o) de una persona asegurada o pensionada fallecida, y su monto se calcula con base en la pensión que recibía o le correspondía al trabajador. El trámite es presencial y forma parte de los seguros de Invalidez, Riesgos de Trabajo, Retiro, Cesantía y Vejez.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la persona beneficiaria puede recibir hasta el 90% de la pensión base del asegurado fallecido. No es una cantidad fija para todos los casos, ya que depende del régimen de cotización y del salario registrado.

Cómo calcula el IMSS la pensión de viudez

El cálculo de la pensión de viudez IMSS parte de la pensión que tenía o hubiera obtenido la persona fallecida:

Si ya estaba pensionada: se toma su monto mensual

Si aún no lo estaba: el IMSS calcula primero su pensión teórica

Sobre esa cifra se paga hasta el 90% a la persona viuda

Influyen dos esquemas:

Ley 1973 : promedio salarial y semanas cotizadas

: promedio salarial y semanas cotizadas Ley 1997: recursos de la cuenta AFORE y renta vitalicia

Si hubo cotizaciones antes de julio de 1997, puede existir derecho a elegir régimen.

Quién tiene derecho a la pensión de viudez IMSS

El IMSS señala que la pensión corresponde a:

Esposa o esposo sobreviviente

Concubina(o), si no hubo matrimonio

Para concubinato se debe comprobar:

Convivencia de al menos 5 años previos, o

Hijos en común

Ambos libres de matrimonio

Si existían varias concubinas(os), ninguna persona recibe la pensión de viudez.

Requisitos para solicitar la pensión de viudez

Entre los documentos básicos que pide el IMSS están:

Acta de defunción

Acta de matrimonio o prueba de concubinato

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

CLABE bancaria

Estado de cuenta AFORE (si aplica)

La misma cantidad para todos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Ley del IMSS de 1973 viola el derecho a la igualdad al fijar porcentajes distintos de pensión entre cónyuges y ascendientes.

La Segunda Sala explicó que la pensión es un derecho generado con aportaciones del trabajador. La ley otorgaba 90% a cónyuge o concubina(o), 20% a hijos (30% si son huérfanos de ambos padres) y 20% a ascendientes cuando no había otros beneficiarios.

La Corte concluyó que no hay justificación para dar solo 20% a padres dependientes económicos y determinó que también pueden recibir 90% de la pensión. El criterio deriva del amparo en revisión 252/2023, resuelto en noviembre de 2023.

