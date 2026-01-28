¡Atención pensionados! Aquí tienes la fecha exacta del pago de febrero 2026 de la Pensión ISSSTE

Trabajadores afiliados al ISSSTE, esto les puede interesar
De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , se dio a conocer el calendario oficial de pagos para 2026, dirigido a las personas pensionadas y jubiladas afiliadas a este organismo. Con ello se busca generar bienestar y llevar un mejor control de los ingresos.

Por lo tanto, para el segundo mes del año ya existe una fecha exacta para la dispersión del pago de la pensión.

Fechas de pago 

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el ISSSTE, el depósito correspondiente al mes de febrero se llevará a cabo el viernes 30 de enero , será depositado directamente en la cuenta bancaria de cada pensionado, por lo que no habrá intermediarios en el proceso.

En cuanto a los siguientes meses, los pagos se harán conforme a las fechas establecidas

  • Marzo: 27 de febrero
  • Abril: 27 de marzo
  • Mayo: 29 de abril
  • Junio: 29 de mayo
  • Julio: 29 de junio
  • Agosto: 30 de julio
  • Septiembre: 28 de agosto
  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 29 de octubre
  • Diciembre: 27 de noviembre

Estas son las fechas en las que se dispersarán los recursos para personas pensionadas y jubiladas, correspondientes a cada mes.

