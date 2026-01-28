¡Atención pensionados! Aquí tienes la fecha exacta del pago de febrero 2026 de la Pensión ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores afiliados al ISSSTE, esto les puede interesar. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , se dio a conocer el calendario oficial de pagos para 2026, dirigido a las personas pensionadas y jubiladas afiliadas a este organismo. Con ello se busca generar bienestar y llevar un mejor control de los ingresos.

Por lo tanto, para el segundo mes del año ya existe una fecha exacta para la dispersión del pago de la pensión.

Fechas de pago

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el ISSSTE, el depósito correspondiente al mes de febrero se llevará a cabo el viernes 30 de enero , será depositado directamente en la cuenta bancaria de cada pensionado, por lo que no habrá intermediarios en el proceso.

En cuanto a los siguientes meses, los pagos se harán conforme a las fechas establecidas.

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Estas son las fechas en las que se dispersarán los recursos para personas pensionadas y jubiladas, correspondientes a cada mes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.