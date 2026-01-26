Pensión de febrero: ISSSTE deposita antes que IMSS; ve fechas

GENERANDO AUDIO...

Jubilados recibirán el pago de febrero. Foto: Cuartoscuro

Febrero está por llegar y con él el segundo pago de pensiones para jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). ¿Pero quiénes reciben primero el pago?

¿IMSS o ISSSTE? Los jubilados que reciben primero la pensión de febrero

El depósito correspondiente a febrero lo recibirán primero los pensionados del ISSSTE, según el calendario oficial del pago del Instituto. Ya que, como sucede en años pasados, se hace el último día hábil previo a iniciar el mes que se cubrirá la pensión.

Es decir, el 30 de enero se pagará la pensión a los jubilados del ISSSTE para cubrir el depósito de febrero.

Foto: ISSSTE

Mientras que las personas que reciben su pensión por parte del IMSS recibirán el pago hasta el 3 de febrero, sufriendo un cambio de fecha para este mes al ser el segundo día de la semana.

El cambio obedece a que el lunes 2 de febrero es un día de descanso debido a la conmemoración del Día de la Constitución, el 5 de febrero. Por ello, el depósito se realizará el martes 3 de febrero.

Por lo tanto, los primeros jubilados que recibirán el pago de la pensión correspondiente a febrero serán los beneficiarios del ISSSTE, el 30 de enero. Mientras que el 3 de febrero lo recibirán los pensionados del IMSS, porque el 2 de febrero es un día sin actividades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.