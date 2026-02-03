¿Ya hay fecha? Así será el próximo depósito de la Pensión Bienestar en 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo los adultos mayores reciben pensión del Bienestar? Foto: Cuartoscuro

Luego de que concluyó el primer pago de 2026, beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores comenzaron a preguntar si ya existe una fecha confirmada para el próximo depósito de 6,400 pesos.

Ante esta duda, Unotv.com te aclara todos los detalles.

¿Cuándo será el segundo pago de la Pensión Bienestar?

El segundo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está programado para el mes de marzo de 2026.

Este depósito cubrirá el bimestre marzo-abril y, como ocurre en cada operativo, se realizará de forma escalonada, conforme a un calendario alfabético basado en la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Este programa social, que beneficia a millones de personas mayores en todo el país, entrega un apoyo bimestral, por lo que el depósito se realiza cada dos meses.

Los días previos a marzo se publicará el calendario detallado con las fechas exactas de pago para cada letra.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Durante 2026, cada persona inscrita en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibe 6,400 pesos de manera bimestral.

Este apoyo fue creado en 2018, y ha tenido incrementos graduales a lo largo de los años.

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

Acudir personalmente a los módulos de registro cuando se abra el periodo de incorporación

Entre los documentos que se solicitan están:

Identificación oficial vigente

CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Además, el solicitante debe proporcionar dos números telefónicos (celular y fijo) y registrar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites o cobrar el apoyo en caso de que el beneficiario no pueda hacerlo personalmente, (esta persona también deberá presentar los mismos documentos).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.