Jubilados del IMSS podrán aumentar su pensión hasta 15% rumbo a 2026

Foto: Cuartoscuro

Algunos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán aumentar su pensión hasta el 15% para 2026 a través de la asignación familiar, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

El apoyo de asignación familiar busca garantizar ingresos adicionales a quienes mantienen a su familia con la pensión.

¿Qué jubilados podrán incrementar su pensión?

Los jubilados que podrán acceder al programa de asignación familiar son aquellos que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social 1973, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

De acuerdo con el IMSS, los porcentajes de incremento de la pensión por concepto de asignación familiar son los siguientes:

15% por esposa o concubina .

por . 10% por cada hijo menor de 16 años .

por cada . 10% por cada hijo de 16 a 25 años , si estudia en un plantel del Sistema Educativo Nacional y presenta constancia.

por cada , si estudia en un plantel del y presenta constancia. 10% por cada hijo con discapacidad que no pueda mantenerse por sí mismo, sin límite de edad.

Si el pensionado no tiene esposa, concubina ni hijos, puede recibir:

10% por cada padre que dependa económicamente de él.

por cada que dependa económicamente de él. 10% adicional de ayuda asistencial si solo cuenta con un ascendiente.

¿En qué momento se pierde la asignación familiar?

Las asignaciones familiares se suspenden cuando ocurre el fallecimiento del beneficiario que originó el apoyo. En el caso de los hijos, el pago termina al cumplir 16 años, o 25 años si continúan estudiando y entregan el comprobante oficial.

