GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

En enero caerá el segundo pago del aguinaldo para personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En febrero del 2025, el ISSSTE publicó su calendario de pagos a pensionados y jubilados correspondiente al año en curso.

De esa forma, estableció que la primera parte del aguinaldo se pagaría durante la primera quincena de noviembre. Es la misma fecha de años anteriores.

El ISSSTE todavía no publica el calendario de pagos correspondiente a 2026. Sin embargo, siguiendo las fechas de los años anteriores, la segunda parte del aguinaldo caería el viernes 2 de enero.

Pensionados recibirán dos pagos

Lo anterior muestra que las y los pensionados recibirán dos pagos: el de la segunda parte del aguinaldo y su primera quincena del año.

Las y los pensionados del ISSSTE reciben de aguinaldo 40 días de salario, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el ejercicio fiscal 2025. Por ello, el aguinaldo se entrega en exhibiciones de 20 días de salario cada una.

Recomendaciones sobre el aguinaldo del ISSSTE

Con lo anterior, te damos varios tips para estar pendiente de tus pagos de pensión y aguinaldo del ISSSTE

Consulta el calendario oficial de pagos: el calendario de este 2026 podría publicarse hasta febrero, ya que así ha ocurrido en los años anteriores

oficial de pagos: el calendario de este 2026 podría publicarse hasta febrero, ya que así ha ocurrido en los años anteriores Revisa tu estado de cuenta bancario: hay ocasiones en que las notificaciones no llegan al momento

¿Qué hacer en caso de dudas o aclaraciones?

Comunícate al ISSSTETEL, llamando al 55 4000 1000

Acude a un módulo de atención a pensionados en tu delegación estatal

Revisa las redes sociales del ISSSTE, donde publican información general

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: