Así puedes saber si tus ahorros pasaron al Fondo de Pensiones para el Bienestar

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar ha generado dudas entre trabajadores y pensionados sobre el destino de sus ahorros para el retiro. Sin embargo, la transferencia de recursos no ocurre de forma general ni automática.

Existen condiciones muy específicas que determinan si una cuenta puede ser considerada para este fondo. En la mayoría de los casos, el dinero permanece intacto en la Afore del trabajador.

La edad determina si el trabajador va al Fondo de Pensiones para el Bienestar

El primer elemento que debe revisarse es la edad, ya que esta condición define prácticamente todos los escenarios posibles.

El esquema establece que:

Solo pueden considerarse recursos de trabajadores del IMSS que ya cumplieron 70 años

En el caso del ISSSTE, el criterio aplica a partir de los 75 años

Si tienes 69 años o menos, tus recursos no pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por ley, tu ahorro sigue en tu Cuenta Individual y no puede ser movido.

Qué significa que una cuenta sea considerada “inactiva”

Cumplir con la edad no es suficiente. Para que una cuenta sea considerada, también debe estar clasificada como inactiva.

Esto ocurre cuando el titular:

Ya no cotiza en el sistema formal

No ha realizado trámites ante su Afore

No ha hecho aportaciones, retiros ni consultas durante un periodo prolongado

Si tienes 70 años o más, pero continúas trabajando o has tenido algún movimiento reciente, tu cuenta sigue activa y no entra en este esquema.

Casos en los que pensiones no pueden ser transferidas

Incluso en edades avanzadas, hay situaciones claras en las que los recursos no pueden ser considerados para el fondo:

Personas que siguen trabajando formalmente

Quienes han realizado aportaciones voluntarias

Trabajadores que solicitaron apoyo por desempleo

Cuentas con movimientos recientes ante la Afore

En todos estos casos, los recursos siguen perteneciendo al trabajador y permanecen bajo su control.

El ahorro no desaparece ni se pierde

Las autoridades han reiterado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no sustituye a las Afore ni absorbe cuentas activas. Los recursos siguen siendo propiedad de los trabajadores y están protegidos por la ley.

