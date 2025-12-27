GENERANDO AUDIO...

Pago pensión IMSS enero 2026. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el calendario de pagos de pensiones para 2026, en el que se establece que la dispersión económica correspondiente a enero se realizará el viernes 2 de enero.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS del mes de enero de 2026?

El instituto, a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, precisó que el primer pago de pensiones de 2026 se efectuará el viernes 2 de enero.

¿Por qué el pago de enero no cae el primer día del mes?

El organismo indicó que, aunque el pago de la pensión suele realizarse el primer día hábil de cada mes, cuando la fecha coincide con un día feriado o fin de semana se recorre. En este caso, la dispersión de enero se llevará a cabo el viernes 2 de enero, ya que el 1 de enero es día inhábil.

Este ajuste busca evitar retrasos y garantizar que los recursos lleguen a las cuentas de los pensionados sin impedimentos derivados de cierres bancarios o días no laborables.

Calendario de pagos de pensiones para 2026

Con el objetivo de que la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social (LSS) conozca la fecha en la que recibirá la dispersión económica correspondiente a cada mes, el instituto presentó el calendario de pagos del próximo año.

Los depósitos para 2026 serán en las siguientes fechas:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Calendario de pagos de pensiones del IMSS para 2026. Foto: UnoTV.

Los depósitos del pago de pensiones se realizan en la cuenta bancaria registrada al momento de tramitar la pensión, por lo que no es necesario acudir a ventanilla para recibir el recurso.