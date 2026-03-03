Apellido B cobra este 3 de marzo la Pensión Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este martes 3 de marzo de 2026 corresponde el depósito de la Pensión Bienestar para las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra B, como parte del calendario oficial de pagos del bimestre.

Los depósitos incluyen a personas inscritas en los programas de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad, quienes reciben el apoyo económico de manera directa en su tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno Federal informó que la dispersión de recursos se realiza del 2 al 26 de marzo de 2026, conforme a la primera letra del primer apellido.

Calendario de pago de pensiones del Bienestar de marzo.

Calendario de pagos marzo 2026

Letra inicial del primer apellido Fecha de pago A Lunes 2 de marzo B Martes 3 de marzo C Miércoles 4 de marzo C Jueves 5 de marzo D, E, F Viernes 6 de marzo G Lunes 9 de marzo G Martes 10 de marzo H, I, J, K Miércoles 11 de marzo L Jueves 12 de marzo M Viernes 13 de marzo M Martes 17 de marzo N, Ñ, O Miércoles 18 de marzo P, Q Jueves 19 de marzo R Viernes 20 de marzo R Lunes 23 de marzo S Martes 24 de marzo T, U, V Miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z Jueves 26 de marzo

Las autoridades recordaron que el dinero permanece en la cuenta bancaria, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito. La tarjeta puede utilizarse para compras en establecimientos o para retirar efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

¿De cuánto serán los depósitos?

Las y los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores recibirán un monto de 6 mil 400 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Bienestar.

En cambio, la pensión de Mujeres del Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente otorga 3 mil 300 pesos cada bimestre.

Por otra parte, el apoyo para Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras brinda mil 650 pesos por bimestre.

¿Cómo checar si ya me cayó el pago de la pensión del Bienestar en marzo?

App del Banco del Bienestar

Ingresa a la aplicación del Banco del Bienestar Coloca los 16 dígitos de tu tarjeta y NIP. Ve tu saldo actual

Llamada telefónica

Marca al número 800 900 2000 Selecciona la opción 1 para consultar saldo Sigue las indicaciones del sistema automático para obtener tu saldo con tu número de tarjeta y datos personales

Cajero automático

Acude a uno de los cajeros de la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a ti Ingresa tu tarjeta y NIP

Es importante resaltar que no necesitas sacar el dinero de forma inmediata. Puede acumularse en la tarjeta del Banco del Bienestar sin riesgo a que te lo quiten.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.