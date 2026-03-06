IMSS comenzará a pedir CURP Biométrica en trámites: fecha prevista para su aplicación

GENERANDO AUDIO...

El IMSS comenzará a solicitar la CURP Biométrica y la e.firma para algunos trámites presenciales, medida que podría aplicarse a partir del martes 17 de marzo de 2026, conforme al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero.

La CURP Biométrica es una actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que incorpora datos biométricos. Este documento se utilizará para identificar a las personas que realicen trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El acuerdo establece que quienes soliciten trámites presenciales deberán identificarse con la CURP con datos biométricos o con una identificación oficial vigente con fotografía durante el proceso de transición.

Fecha en que el IMSS comenzará a pedir la CURP Biométrica

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, la aplicación de esta medida se realizará 145 días después de su publicación, lo que ubica el inicio tentativo el martes 17 de marzo de 2026.

Esto significa que las personas que realicen trámites presenciales en el IMSS podrían comenzar a presentar la CURP Biométrica a partir de esa fecha.

El documento señala que quienes soliciten trámites ante el instituto deberán identificarse con la CURP con datos biométricos o con identificación oficial vigente con fotografía.

También establece que, si una persona actúa a través de un representante, deberá presentar el documento que acredite la personalidad jurídica con la que se ostenta.

El texto del acuerdo indica:

“Quien solicite de forma presencial alguno de los trámites materia del presente Acuerdo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá identificarse mediante la CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía”.

Para qué trámites del IMSS se utilizará la CURP Biométrica

El H. Consejo Técnico del IMSS detalló que la CURP Biométrica se solicitará en diversos trámites presenciales que se realizan ante el instituto.

Entre los casos en los que podría pedirse se encuentran:

Identificación al acudir personalmente a oficinas del IMSS

Trámite de Alta Patronal

Inscripción de una empresa en el seguro de riesgos de trabajo

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (RPU)

Solicitud del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y certificados digitales

y certificados digitales Presentación de avisos de movimientos de trabajadores , como altas o bajas, en subdelegaciones

, como altas o bajas, en subdelegaciones Acreditación de personalidad cuando se actúe como representante legal

Estas disposiciones aplican para trámites realizados de manera presencial ante el instituto.

Qué es la CURP Biométrica

La CURP Biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población que integra datos biométricos para fortalecer los mecanismos de identificación.

Este documento funciona como una identificación utilizada en diversos trámites administrativos y servicios públicos.

Con su implementación, algunas instituciones comenzarán a utilizarla como mecanismo de identificación en procedimientos oficiales.

Qué pasará durante el periodo de transición

Mientras se implementa el uso de la CURP Biométrica, las personas que acudan a realizar trámites ante el IMSS podrán presentar otras identificaciones oficiales vigentes con fotografía.

La medida forma parte del proceso de actualización de mecanismos de identificación en trámites institucionales.

El acuerdo también establece que cuando una persona realice trámites en representación de otra, deberá presentar el documento que acredite su representación legal, ya sea para actos de administración, dominio o actuaciones ante el instituto.

La implementación del nuevo requisito se realizará conforme a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

