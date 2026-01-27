Aumento a la pensión IMSS: este sería el monto mínimo en febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

¿De cuánto será la pensión del IMSS con la inflación?

La pensión mínima del IMSS tendrá un ajuste en febrero de 2026, derivado de la actualización anual que considera el incremento al salario mínimo y el ajuste por inflación, conforme al mecanismo previsto en la Ley del Seguro Social. El monto final dependerá del régimen bajo el cual cotizó cada trabajador y del tipo de pensión que reciba.

Este ajuste aplica para pensionados por cesantía en edad avanzada, vejez, así como para quienes reciben una pensión por viudez u otras causas establecidas en la ley.

De cuánto sería la pensión mínima del IMSS en 2026

De acuerdo con las estimaciones difundidas para 2026, el aumento principal a la pensión mínima del IMSS sería de alrededor de 13% sobre el monto base. Con este incremento, la pensión mínima mensual pasaría de 9 mil 412.98 pesos, pagados durante 2025, a 10 mil 636.54 pesos a partir de febrero de 2026.

Este aumento corresponde a la actualización vinculada al salario mínimo, la cual se aplica de manera anual a las pensiones mínimas garantizadas.

Ajuste por inflación considerado en febrero

Además del incremento por salario mínimo, la pensión mínima del IMSS se actualiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el INEGI. Para 2026, se estima un ajuste adicional de 3.8%, equivalente a aproximadamente 404.19 pesos mensuales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionados.

El monto final se determina conforme a la actualización anual establecida para el mes de febrero.

Quiénes pueden acceder a la pensión mínima garantizada del IMSS

El acceso a la Pensión Mínima Garantizada del IMSS depende del régimen de cotización del trabajador. En el caso de la Ley 73, se deben cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para pensionarse por cesantía en edad avanzada o vejez.

La pensión mínima garantizada es el monto que el Gobierno federal asegura a los pensionados amparados por la Ley del Seguro Social. Esto aplica cuando el cálculo de su pensión resulta inferior a ese mínimo.

Cómo se actualiza la pensión mínima del IMSS

La pensión mínima garantizada del IMSS se actualiza cada año en febrero, conforme al INPC publicado por el INEGI. Esta actualización se realiza de manera anual y aplica para los pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

En 2025, la pensión se calculó con base en un salario mínimo de 278.80 pesos, lo que equivalía a 8 mil 480 pesos al mes. A este monto se sumó un aumento del 11%, lo que dejó el monto mínimo en 9 mil 412.98 pesos mensuales. Esta cifra sirve como base para el ajuste proyectado en febrero de 2026.

