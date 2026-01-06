Calendario de pensiones 2026: fechas de pago del Bienestar, IMSS e ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Habrá pagos de pensiones. Foto: Cuartoscuro

En México hay, al menos, tres pensiones para adultos mayores y jubilados que reciben cada mes o cada dos meses, dependiendo de cuál se trate. Por ejemplo, la Pensión del Bienestar es de manera bimestral, mientras que el ISSSTE y el IMSS se hace de manera mensual.

Y para que no pierdas detalle de las fechas clave, Unotv.com te dice cuáles serían las fechas de los pagos, para que lo anotes en el calendario.

Calendario de pagos de todas las pensiones en México

Pensión Bienestar

La pensión de 6 mil 400 pesos que otorga el Gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar comenzó los pagos correspondientes al primer bimestre del 2026. De acuerdo con la información oficial, los pagos iniciaron el 5 de enero y terminarán el miércoles 28 de enero, siguiendo el rol de la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también otorga pensión a los jubilados que cumplen con los requisitos del instituto. El primer pago del 2026 ya se hizo y los siguientes depósitos del año se esperan de la siguiente manera:

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Pensión del ISSSTE

Aunque todavía no hay un calendario oficial del pago de pensión a los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se espera que sigan el mismo rol que hasta el momento se han hecho, es decir, que el depósito se haga el último día hábil del mes previo al que corresponde.

Por lo que se espera que los pagos se hagan: