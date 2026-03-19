Atención, pensionados: así puedes retirar tu ahorro de Infonavit en una sola exhibición

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Retira tu ahorro del Infonavit en una sola exhibición. Foto: Uno TV

Existe la posibilidad de retirar el dinero acumulado en tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit en un solo pago, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Este beneficio aplica principalmente para personas que cotizaron bajo la Ley 73 (antes del 1 de julio de 1997) y que ya cuentan con una resolución de pensión aprobada. En estos casos, el ahorro generado durante su vida laboral puede ser recuperado.

¿Quiénes pueden retirar su dinero del Infonavit?

El retiro en una sola exhibición está dirigido a quienes no utilizaron su crédito hipotecario, permitiéndoles acceder al monto total acumulado.

En el caso de quienes sí usaron su crédito, también pueden retirar recursos, pero únicamente el saldo restante disponible en su Subcuenta de Vivienda.

Este esquema busca que los trabajadores recuperen las aportaciones realizadas durante su vida laboral, sin necesidad de intermediarios.

Requisitos para retirar tu ahorro

Para acceder a este beneficio, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Tener saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda

No contar con un crédito vigente en Infonavit

Estar registrado en una Afore

Que tus datos (NSS, RFC y CURP) coincidan entre IMSS, Afore y banco

Es fundamental verificar que toda tu información esté correcta, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar o incluso bloquear el trámite.

¿Cómo solicitar la devolución de tu dinero?

Existen dos formas principales para realizar el trámite:

En línea a través de Infonavit

Puedes hacer el proceso desde casa mediante la plataforma digital. Para ello necesitarás:

e.firma vigente del SAT

Acceso a tu cuenta en Mi Infonavit

De forma presencial

También puedes acudir a una oficina, pero primero debes agendar una cita. Deberás presentar:

Estado de cuenta bancario a tu nombre

Resolución de pensión del IMSS

Identificación oficial vigente

Otra opción: hacerlo mediante tu Afore

También puedes solicitar la devolución a través de tu Afore, aunque en algunos casos solo permite acceder a una parte de los fondos.

El monto final dependerá de factores como:

Si utilizaste o no tu crédito

Los rendimientos generados

El saldo acumulado en tu subcuenta

Por ello, cada caso puede variar en la cantidad que recibirás

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