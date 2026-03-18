Pensión Bienestar de 3 mil 300 pesos abre registro en marzo: cómo inscribirte

GENERANDO AUDIO...

Registro para Pensión del Bienestar de 3 mil 300 pesos. Fotos: Cuartoscuro

Si buscas recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que entrega 3 mil 300 pesos bimestrales, durante marzo se abrió el periodo de registro para incorporarte al programa social del Gobierno de México.

La Secretaría de Bienestar anunció que el registro se realizará del 23 al 29 de marzo en los Módulos de Bienestar de todo el país, donde podrás iniciar el trámite si cumples con los requisitos establecidos.

Quiénes pueden registrarse a la Pensión Bienestar de 3 mil 300 pesos

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está dirigida a hombres y mujeres de 30 a 64 años en los estados que cuentan con convenio con el Gobierno federal para ampliar la cobertura del programa.

Sin embargo, en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro aplica para personas con discapacidad de 0 a 29 años, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar en marzo

El registro se realiza del 23 al 29 de marzo, siguiendo un calendario organizado por la primera letra del apellido:

Lunes 23: A, B, C

A, B, C Martes 24: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 25: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28: Todas las letras

Todas las letras Domingo 29: Todas las letras

La atención en los módulos se brinda de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Requisitos para registrarte a la Pensión para Personas con Discapacidad

Para iniciar el trámite debes acudir al módulo con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

(INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad) CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial) Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

emitido por una institución pública de salud Teléfono de contacto

Dónde ubicar tu Módulo de Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo más cercano en la página oficial de la dependencia.

Ahí podrás verificar el lugar donde se realiza el registro y acudir el día que corresponda según la letra inicial de tu primer apellido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.