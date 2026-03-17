Modalidad 40 del IMSS se encarece cada año: cómo calcular tu pago

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IMSS presenta calendario de pagos de pensiones para 2026. Foto: Cuartoscuro.

El pago de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene un incremento gradual hasta el 2030, por lo que es importante que sepas cuánto subirá.

Desde el 16 de diciembre del 2020, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un ajuste gradual a las cuotas del seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV), componente que impacta directamente en el costo de la Modalidad 40.

¿Qué es la modalidad 40?

La Modalidad 40 es un esquema especial que permite a trabajadores seguir realizando su aportación a su cuenta, aunque no tenga un patrón, establece la Ley del Seguro Social.

De esa forma, permite mantener o incrementar el salario base de cotización y acceder al retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, o invalidez y vida.

Se trata de un incremento estructural: las cuotas del seguro de Cesantía y Vejez aumentan de forma gradual, lo que eleva directamente al pago mensual para quienes cotizan en Modalidad 40 del IMSS

¿Cómo saber cuánto debo pagar de cuota?

El artículo 168 de la Ley de Seguro Social establece varios parámetros para calcular el pago de la aportación en la Modalidad 40 del IMSS. Se determina con base en:

Salario base de cotización elegido

Porcentaje de cuotas aplicables

Incremento anual del CEAV

Límite de 25 UMAs

Es importante subrayar que no existe una tabla oficial con cifras sobre el aumento progresivo de cuotas hasta el 2030. Y es que, la Ley del Seguro Social no fija un costo general para dicho esquema, sino que es la suma de los factores ya mencionados.

Paso a paso para calcular tu aportación

Calcular el pago de tu aportación de la Modalidad 40 puede resultar confuso, toda vez que el IMSS no tiene una calculadora virtual para este esquema, como sí la tiene para las pensiones convencionales.

Si quieres saber el monto exacto que debes pagar mensualmente por al Modalidad 40, puedes realizar el trámite de preinscripción o cotización directa ante el IMSS. De esa forma, se genera una línea de captura que indica el pago mensual real, antes de inscribirte formalmente.

Para el pre Rregistro, es importante que cumplas con los siguientes requisitos:

No tener relación laboral vigente

Haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años

Solicitar la continuación dentro de ese periodo

Pasos para solicitar pre registro

Ten a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS), CURP y correo electrónico Entra al siguiente enlace Ingresa tu NSS y Curp. El sistema validará que cumplas con las semanas cotizadas y vigencia de derechos Seleccionar el salario con el que deseas cotizar (máximo 25) UMAS. Entre más salario registres, más pagarás de cuota mensual. Recibe línea de captura con el monto que deberás pagar de aportación mensual al momento del trámite. Si procedes con el pago, quedarás inscrito formalmente en la Modalidad 40

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