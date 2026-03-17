¡Ya hay fecha! Si cumples estos requisitos, podrás obtener hasta 3 mil 300 pesos

El registro para acceder a la Pensión Bienestar 2026, que otorga hasta 3 mil 300 pesos bimestrales, comenzará el próximo 23 de marzo y estará disponible en gran parte del país.

Este apoyo económico está dirigido principalmente a personas con discapacidad permanente, así como a sectores en situación vulnerable que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Calendario de registro por apellido

Las autoridades informaron que el proceso de inscripción se realizará del 23 al 29 de marzo de 2026, siguiendo un orden alfabético de acuerdo con la primera letra del apellido:

Calendario de registro por apellido

Día Fecha Letras del primer apellido Lunes 23 de marzo de 2026 A, B, C Martes 24 de marzo de 2026 D, E, F, G, H Miércoles 25 de marzo de 2026 I, J, K, L, M Jueves 26 de marzo de 2026 N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27 de marzo de 2026 S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 de marzo de 2026 Todas las letras Domingo 29 de marzo de 2026 Todas las letras

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

El programa está enfocado en:

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años

Personas de 30 a 64 años con discapacidad permanente , en estados donde el apoyo es universal

, en estados donde el apoyo es universal Personas en situación vulnerable que ya estén registradas previamente en el programa

Las entidades donde se aplica de manera amplia incluyen: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, entre otras.

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, las personas interesadas deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Certificado médico o documento que acredite la discapacidad permanente

Teléfono de contacto

Apoyo busca atender a población vulnerable

La Pensión Bienestar forma parte de los programas sociales del Gobierno de México orientados a brindar apoyo económico a personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

El registro se llevará a cabo en módulos establecidos por la Secretaría de Bienestar, donde los solicitantes podrán entregar su documentación y completar el proceso de inscripción.

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