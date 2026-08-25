Nuevos beneficiarios de pensiones Bienestar recibirán su tarjeta hasta el 30 de agosto

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Del 24 al 30 de agosto se entregarán tarjetas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar comenzó la repartición de tarjetas del banco Bienestar para que las personas que hicieron recientemente su registro para dos programas federales puedan recibir el apoyo económico.

A través de su cuenta de X, la dependencia encabezada por Leticia Ramírez Amaya dio detalles sobre cuándo y quienes serán los que reciban el plástico bancario y puedan comenzar a recibir el dinero.

¿Quiénes recibirán la tarjeta del Banco Bienestar?

De acuerdo con las autoridades, las personas que reciben la tarjeta en este proceso de entregas son aquellas que se registraron en junio de manera exitosa para:

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

#TarjetasBienestar 💳



Si realizaste tu registro en junio a la #PensiónMujeresBienestar o a la #PensiónAdultoMayor, recibirás tu tarjeta del 24 al 30 de agosto.



Para recogerla debes presentar:

– Comprobante de trámite

– Identificación oficial vigente, en original y copia pic.twitter.com/gzPlTZkhHT — Bienestar (@bienestarmx) August 24, 2026

¿Cuándo se entregarán las tarjetas del bienestar?

Las fechas para poder recoger la tarjeta del Bienestar comenzó el pasado 24 de agosto y culminará el domingo 30 de agosto para los que se registraron en junio a una de las dos pensiones que ofrece el Gobierno federal.

Para poder conocer la fecha y hora exactas para obtener la tarjeta, será necesario que ingreses al sitio de la Secretaría de Bienestar y proporciones el CURP del beneficiario para conocer día, hora y lugar para la recepción del plástico.

Será necesario presentar:

Comprobante de trámite

Identificación oficial vigente, en original y copia

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