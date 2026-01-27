Pensión del Bienestar 2026: ¿el dinero lo heredan los hijos si el beneficiario muere?

GENERANDO AUDIO...

Cuando un beneficiario de la Pensión del Bienestar fallece, el apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos se suspende de inmediato y no puede seguir cobrándose por familiares, según las reglas del programa social de la Secretaría del Bienestar. La pensión es un derecho personal e intransferible, por lo que no se hereda ni se transfiere a terceros, ni siquiera a la persona adulta auxiliar o a los familiares directos.

Para que el pago se detenga formalmente, los familiares o la persona registrada como auxiliar deben notificar el fallecimiento de la persona beneficiaria ante la Secretaría del Bienestar y presentar el acta o certificado de defunción. Si no se hace esta notificación, el apoyo puede seguir siendo depositado erróneamente, lo que podría implicar sanciones legales por recibir dinero que ya no corresponde.

Pensión Bienestar no se hereda, pero sí hay un apoyo único

Aunque la pensión como tal no se hereda ni puede reclamarse como parte de una herencia, existe un apoyo económico especial conocido como Pago de Marcha. Este pago está diseñado para ayudar con los gastos derivados del fallecimiento, como los gastos funerarios, y se entrega una única vez al adulto auxiliar registrado en el programa antes de que ocurriera el deceso.

El Pago de Marcha suele ser por un monto aproximado de 3 mil 100 pesos, aunque lo recomendable siempre es verificar el monto vigente directamente en los módulos de atención. Para recibirlo, es necesario que la persona auxiliar:

No haya recibido otros pagos de la pensión tras el fallecimiento.

de la pensión tras el fallecimiento. Acuda al módulo de atención con su identificación oficial.

con su identificación oficial. Presentar el acta de defunción original u otro documento oficial que acredite el fallecimiento.

u otro documento oficial que acredite el fallecimiento. Solicitarlo dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento; de lo contrario, se pierde el derecho al apoyo.

Qué hacer y qué no hacer al fallecer un beneficiario

Al ocurrir el fallecimiento de una persona que recibía la Pensión del Bienestar:

Notificar de inmediato el deceso en un módulo de Bienestar o ante el Banco del Bienestar. Entregar o bloquear la tarjeta asociada al programa para evitar cobros indebidos. No intentar cobrar pagos atrasados de bimestres anteriores o futuros, ya que no están permitidos y pueden considerarse fraude.

La Pensión del Bienestar tiene como objetivo apoyar durante la vida del beneficiario. Por eso, una vez que este fallece, la ayuda termina y solo queda disponible el apoyo de Pago de Marcha para la persona auxiliar.

